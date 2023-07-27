Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Новая зеленая зона в Краснодаре преображается. На Николаевском бульваре в Краснодаре строят амфитеатр. Здесь же ведут работы по укладке тротуарной плитки и бордюров, готовят территорию для озеленения.

- Это долгожданный сквер для жителей Гидростроя и ближайших микрорайонов. Все работы идут по плану, держу этот вопрос на личном контроле, - рассказал заместитель главы города Максим Онищенко.

Работы по озеленению ведут с максимальным сохранением количества уже имеющихся зеленых насаждений. Но на бульваре также высадят и новые растения - 400 деревьев, около 20 тысяч кустарников и свыше 50 тысяч многолетников.

Планируется. что место для отдыха поделят по возрастным категориям - территория для старшего поколения, малышей и молодежи.