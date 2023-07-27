Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 20:19

В Краснодаре заработает отделение посольства Белоруссии в России

Отделение посольства Белоруссии откроют в Краснодаре
Оксана КАДОЧНИКОВА
Отделение посольства Белоруссии работает в 11 городах России.

Отделение посольства Белоруссии работает в 11 городах России.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Краснодаре заработает отделение посольства Белоруссии в российской Федерации. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин 26 июля.

- Согласиться с просьбой белорусской стороны, поддержанной МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и администрацией Краснодарского края, об открытии в Краснодаре отделения посольства Республики Белоруссии в Российской Федерации, - говорится в официальном документе.

Администрация Кубани займется поиском помещений для размещения посольства, также она будет способствовать в решении других организационных вопросов.

Всего в России открыто 11 посольств Белоруссии в крупных городах.