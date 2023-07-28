В Краснодарском крае обновят пять центров занятости до конца года

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2023 году пять центров занятости обновят в Краснодарском крае. В регионе внедряют современные стандарты работы и организуют комфортное пребывание людей в помещениях.

– Помимо цифровых решений, внедряем и единые стандарты работы, предусматривающие индивидуальный и проактивный подход к каждому посетителю в зависимости от жизненной или бизнес-ситуации, организуем комфортное пространство для работы с гражданами, обучаем новым стандартам сотрудников службы, – сообщила вице-губернатор Анна Минькова в соцсетях.

За 4 года в регионе появились семь обновленных центров занятости. В этом году модернизация коснется учреждений в Армавире, Выселковском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах.