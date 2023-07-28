В Краснодаре ночью загорелась крыша двухэтажного здания. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре возле «Красной площади» загорелась крыша двухэтажного здания. Инцидент произошел на улице Покрышкина.

«В 02:45 к месту вызова прибыли первые пожарные. Они установили, что загорелась кровля двухэтажного здания на площади 100 м2», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 04:26 удалось локализовать пожар на площади 400 м2. В 05:30 открытое горение полностью ликвидировали.

Всего в ликвидации пожара от РСЧС привлекалось 56 человек и 19 единиц техники. В том числе от МЧС России - 38 человек личного состава и 13 единиц техники.