В Краснодаре ночью загорелась крыша двухэтажного здания.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Краснодаре возле «Красной площади» загорелась крыша двухэтажного здания. Инцидент произошел на улице Покрышкина.
«В 02:45 к месту вызова прибыли первые пожарные. Они установили, что загорелась кровля двухэтажного здания на площади 100 м2», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что в 04:26 удалось локализовать пожар на площади 400 м2. В 05:30 открытое горение полностью ликвидировали.
Всего в ликвидации пожара от РСЧС привлекалось 56 человек и 19 единиц техники. В том числе от МЧС России - 38 человек личного состава и 13 единиц техники.