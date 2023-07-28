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НовостиОбщество28 июля 2023 5:25

Губернатор Кубани рассказал о подготовивших стобалльников учителях

В этом году в крае 287 выпускников с максимальными баллами
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани у этом году 287 выпускников набрали максимальные баллы на ЕГЭ.

На Кубани у этом году 287 выпускников набрали максимальные баллы на ЕГЭ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Кубани рассказал о подготовивших стобалльников учителях русского языка и литературы. Всего в этом году в крае 287 выпускников с максимальными баллами на ЕГЭ.

«Елена Бондаренко более 25 лет преподает в лицее №4 города Ейска. Елена Завгородняя – учитель морского технического лицея Новороссийска. Маргарита Васильева 28 лет работает в школе №4 Анапы. Лариса Крившенко преподает в гимназии №54 Краснодара. Она трудится в отрасли 60 лет», - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что педагоги в 2023 году подготовили восемь стоббальников по русскому языку и литературе.

На Кубани все учителя, подготовившие выпускников с максимальными баллами, получают премии 100 тысяч рублей.