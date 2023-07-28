Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Сочи занял первое место среди крупных городов по индексу цифровизации. Конкурс проходил среди более 200 городов. Итоги подвели в рамках пленарного заседания IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – умная страна» в Уфе.

«Благодарю за внимание к развитию регионов вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Ирека Энваровича Файзуллина и всю команду Минстроя. Федеральная поддержка помогает нам внедрять современные технологии и делать жизнь местных жителей и гостей комфортнее», - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что на курорте цифровизация охватывает все ключевые сферы городского хозяйства. В общественном транспорте работает безналичная оплата проезда. Также используется интеллектуальная система управления светофорами на дорогах, для бизнеса в открытом доступе размещена «инвестиционная карта».