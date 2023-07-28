В Белореченске за оторванную руку на полигоне сотруднику выплатили 1 млн рублей

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В Белореченске прокуратура добилась взыскания 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу работника, которому оторвало руку на производстве.

- В августе 2021 года в помещении мусоросортировочного комплекса руку мужчины затянуло в прессовочный механизм. Доказано, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Сотрудник признан инвалидом II группы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд признал владельца полигона виновным, инвалиду выплачена компенсация в 1 млн рублей.