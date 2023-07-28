«Агрокомплекс» назвал летний топ продаж товаров на Юге

Уже почти 30 лет жители и гости регионов выбирают разнообразную продукцию брендов агрохолдинга за высокое качество. Фото: предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс Выселковский» составил рейтинг товаров, которые пользуются максимальным спросом у жителей и гостей Кубани, Дона и Ставрополья летом. По собственной статистике фирменной сети, чаще всего покупатели приходят за мясом птицы. Также в топе продаж молочные продукты, безалкогольные напитки и мясная гастрономия.

С мая по сентябрь благодаря гостям курортных территорий фирменная сеть «Агрокомплекс Выселковский» наращивает объёмы реализации продукции на уровне 20%. Из молочной категории южане единодушно предпочитают питьевое молоко и кефир. Безусловные сырные лидеры продаются под брендом «Николаевские сыроварни»: впереди всех по продажам молодой «Российский» сыр, также популярны «Сулугуни» и «Тильзитер». При этом на Ставрополье особо отмечают «Моцареллу для пиццы».

Из мясной гастрономии у жителей и гостей Юга наиболее популярна колбаса «Любимая» и сосиски «Губернские» от «Агрокомплекса Выселковского». Повышенным спросом у дончан пользуется полукопченая колбаса «Краковская». Предпочтения в полуфабрикатах одинаковы: в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области наибольший объем реализации имеет фарш из мяса птицы.

Наряду с этим, летом увеличиваются продажи напитков, любимыми у покупателей остаются газированная вода «Александровская» и «Лимонад» от «Агрокомплекса Выселковского». При этом в топе на Ставрополье - тыквенный нектар с мякотью. Также посетители розничной сети чаще других охлаждающих десертов выбирают выселковский пломбир - ванильный и крем-брюле в большой упаковке 400 гр. Шоколадный пломбир чаще покупают в Ставропольском крае.

Уже почти 30 лет жители и гости регионов выбирают разнообразную продукцию брендов агрохолдинга за высокое качество и натуральность составов. На территории Южного федерального округа работает 590 магазинов сети. В каждом из них продается порядка 1000 наименований продукции торговых марок «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «Labinsk Beef», «Медвёдовские традиции», а также партнеров сети.

«В сезон отпусков бороться с жарой хорошо помогают наши охлаждающие напитки и мороженое. Для поддержания интереса к этим категориям продукции мы регулярно обновляем ассортимент. В этом сезоне выпустили газированные напитки под брендом «Агрокомплекс Выселковский» со вкусами апельсина и лимона-лайма. А еще у нас появился аналог всем знакомого напитка «Кола». Сейчас на покупку новинок в фирменных магазинах действует скидка 20%*», - рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

*Период предоставления скидки: 25.07.2023-07.08.2023 г. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агрокомплекс Выселковский» и по телефону 8 800-2500-690

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