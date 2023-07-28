Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани началась уборка сахарной свеклы. В этом году аграриям предстоит собрать урожай с 195,3 тысяч гектаров земли.

«Первыми к уборке культуры приступили хозяйства Каневского, Староминского, Павловского, Кореновского, Брюховецкого, Выселковского и Приморско-Ахтарского районов. В этом году перерабатывать свеклу буду 14 комбинатов. Рассчитываем, что они примут 12,5 миллионов тонн сырья и выработают 1,6 миллион тонн сахара,» - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что Краснодарский край работает над импортозамещением семян свеклы. Их выращивают ученые Первомайской селекционно-опытной станции. Планируется, что в этом году удастся получить 120 тысяч посевных единиц. Это позволит засеять в 2024 году более 90 тысяч гектаров. Это составляет 50% всей площади сева культуры в крае.