Евгений Наумов поручил увеличить темпы строительства ФОКа. Фото: Александр Райко/krd.ru

В Краснодаре увеличат темпы строительства батутного зала. Он будет находиться на улице имени Фадеева. В ФОКе будут заниматься ученики спортивной школы олимпийского резерва № 3.

«Для нас это важный и долгожданный объект. Здесь только приступили монтажным работам, а сдать ФОК необходимо к концу года. Батутный центр мы обязаны завершить в срок», - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что кроме основного батутного зала, в спортивном комплексе оборудуют тренажерный зал и медицинский кабинет.