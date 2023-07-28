На первом этаже одного из частных домов на улице Солнечногорской в поселке Дагомыс произошел хлопок газовоздушной смеси .

В Сочи возбудили уголовное дело после смерти 22-летней девушки из-за взрыва газа. ЧП произошло утром 26 июля. На первом этаже одного из частных домов на улице Солнечногорской в поселке Дагомыс произошел хлопок газовоздушной смеси. В это время девушка на кухне готовила завтрак.

«В результате произошедшего девушка и ее 23-летний знакомый с ожогами разной степени тяжести были доставлены в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, 27 июля девушка скончалась от полученных травм. Мужчине медики продолжают оказывать необходимую помощь», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что девушка приехала на курорт из Москвы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход и результаты расследования поставлены руководителем краевого следственного управления Александром Масловым на контроль.