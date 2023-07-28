Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Обучающий проект для молодых бизнесменов Кубани принимает заявки на участие. Зарегистрироваться в «Школе молодого предпринимателя. Бизнес молодых» могут люди от 18 до 35 лет до конца сентября.

«Программа проекта рассчитана на 3 месяца. Сначала участники пройдут онлайн-диагностику для определения предпринимательского опыта. Потом уже по категориям начнется образовательный курс. Затем организуют практические занятия для разбора сложного материала. В конце участники подготовят и защитят бизнес-проект на конкурсе», - сообщила исполнительный директор регионального Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

Уточняется, что самые успешные участники получат сертификат о защите бизнес-проекта. Он дает возможность претендовать на льготный заем от 100 тысяч до 5 миллионов рублей по ставкам от 0,1% годовых.

Новшеством этого года станет конкурс в номинации «Лучший бизнес-проект» 2023 года. Состязание пройдет в декабре по итогу двух потоков. Его победитель получит 1 миллион рублей на развитие своего бизнеса.