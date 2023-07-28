Работники сочинского водоканала в короткие сроки возобновили работу всех насосных станций.

Поврежденный оползнем магистральный водовод восстановили в Сочи. ЧП произошло 27 июня в селе Нижняя Хобза Лазаревского района. Специалисты начали оперативно устранять внештатную ситуацию. Работники сочинского водоканала в короткие сроки возобновили работу всех насосных станций.

«В данный момент подача ресурса восстановлена на 50% территории ранее попавшей под отключение. Ограничения с водоснабжением наблюдаются в Верхнем Буу, Уч-Дере, Горном Лоо, Верхне-Армянском Лоо, Волковке, Альтмец, Сергей-Поле, в микрорайонах Шаумяновка и Лазурный берег, а также на улицах 72 км., 73 км и Ландышевая», - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», наполнение систем продолжается. Специалисты обещают поступление воды во все дома до обеда 29 июля.