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НовостиОбщество28 июля 2023 10:30

В Анапе в День Крещения Руси прошло богослужение

Служба состоялась в храме Святого равноапостольного великого князя Владимира
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе прошло богослужение в День Крещения Руси. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе прошло богослужение в День Крещения Руси. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе в День Крещения Руси прошло богослужение. Службу провел Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. Она состоялась в храме Святого равноапостольного великого князя Владимира

«Епископ Феогност поздравил всех с Днем Крещения Руси, пожелал здоровья, мира и благополучия. Божией помощи во всех благих начинаниях», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что служба объединила многих православных жителей Анапы и других городов.