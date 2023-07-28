В Анапе прошло богослужение в День Крещения Руси. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе в День Крещения Руси прошло богослужение. Службу провел Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. Она состоялась в храме Святого равноапостольного великого князя Владимира

«Епископ Феогност поздравил всех с Днем Крещения Руси, пожелал здоровья, мира и благополучия. Божией помощи во всех благих начинаниях», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что служба объединила многих православных жителей Анапы и других городов.