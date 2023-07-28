Билайн открыл первый мобильный офис в Сочи

Фото: билайн

С 26 июля сочинцам и гостям курорта доступен новый формат обращения к оператору – мобильный офис билайн. Он дает возможность комфортного обслуживания в зонах высокого сезонного трафика. Мобильный офис оснащен необходимым оборудованием, позволяющим клиентам получать обслуживание, что и в обычном салоне связи. Комфортность ничем не уступает – тут есть и кондиционер.

«Мы выявляем зоны, где наблюдается высокая сезонная активность клиентов, в том числе и туристов. Если там недостаточно офисов обслуживания для такого количества людей, ставим мобильный офис. Здесь будет доступен весь спектр возможностей нашего классического офиса. Нам важно чтобы клиенты билайн оперативно получали обслуживание по имеющимся у них вопросам и потребностям вне зависимости от своего месторасположения», – комментирует директор розничного бизнеса Южного региона Билал Тарамов.

Первая локация офиса – парковка ТЦ «Бирюза» в Лазаревском внутригородском районе г. Сочи

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