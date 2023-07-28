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НовостиОбщество28 июля 2023 11:34

На Керченской переправе в очереди на паром стоит 157 машин

Большинство автомобилей - грузовики
Мария ЧАЛАЯ
В очереди на Керченской переправе стоят 157 машин.

В очереди на Керченской переправе стоят 157 машин.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На Керченской переправе в очереди на паром стоит 157 машин. Из них только шесть автомобилей легковых, пять автобусов, остальные – грузовики.

«По состоянию на 8 часов 28 июля по направлению к Керченской переправе на накопительных парковках в поселке Ильич находится 157 машин. Работают 2 волонтера», - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 278 машин. Из них 256 - грузовые. Также 21 автобус и 1 легковая. Через Керченский пролив переправили 1063 пассажира. Они добирались паромами «Лаврентий», «Мария», «Керченский 2».