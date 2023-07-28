В Новороссийске загорелся склад. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новороссийске горит склад площадью 400 квадратных метров. ЧП случилось на улице Золотая Рыбка.

«В 14:00 к месту прибыли первые пожарные. Они установили, что горит складские помещение. На тушении работает два звена газодымозащитных служб», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что всего на тушении задействовано от РСЧС 56 человек личного состава и 19 единиц техники. В том числе от МЧС России 38 человек и 13 единиц техники.