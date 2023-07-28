В поселке Лазаревском завершают благоустройство парка культуры и отдыха. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В поселке Лазаревском ремонтируют парк имени 30-летия Победы. На территории установили лавочки, детское игровое оборудование, освещение, обустроили биоплато в пруду. Также построили площадку со сценой, летним кинотеатром, лекторием и танцполом.

«Сейчас завершаем озеленение территории. Работы должны были окончить до 1 ноября 2023 года, но, исходя из темпа их выполнения, объект завершат гораздо раньше», - сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

Уточняется, что из федерального бюджета на реализацию проекта выделили более 56 миллионов рублей. Площадь благоустраиваемой территории – 3,9 гектара.