Депутат ЗСК Виктор Тепляков провел прием граждан в Сочи

Фото предоставлено депутатом ЗСК

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Тепляков провел прием граждан в сочинском микрорайоне КСМ. Парламентарий вместе с городскими представителями администрации и служб выслушал просьбы местных жителей.

- Горожане попросили благоустроить в микрорайоне несколько территорий. Также попросили добавить камеры видеонаблюдения. Еще один волновавший вопрос — низкое давление воды в нескольких домах на улице Труда, - сообщил Тепляков.

Депутат ЗСК призвал местные власти провести комплексное обследование и дать гарантированное заключение, что именно поможет исправить ситуацию. К решению других вопросов также будут подключены чиновники и представители ресурсоснабжающих организаций.