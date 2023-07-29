Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2023 5:02

Депутат ЗСК Виктор Тепляков провел прием граждан в Сочи

Парламентарий встретился с жителями микрорайона КСМ
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено депутатом ЗСК

Фото предоставлено депутатом ЗСК

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Тепляков провел прием граждан в сочинском микрорайоне КСМ. Парламентарий вместе с городскими представителями администрации и служб выслушал просьбы местных жителей.

- Горожане попросили благоустроить в микрорайоне несколько территорий. Также попросили добавить камеры видеонаблюдения. Еще один волновавший вопрос — низкое давление воды в нескольких домах на улице Труда, - сообщил Тепляков.

Депутат ЗСК призвал местные власти провести комплексное обследование и дать гарантированное заключение, что именно поможет исправить ситуацию. К решению других вопросов также будут подключены чиновники и представители ресурсоснабжающих организаций.