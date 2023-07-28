В Керченском проливе запретили судам плавать

Нововведения касаются прогулочных катеров, парусников, матрасов, гидроциклов, сабдосок и их аналогов. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В акватории Керченского пролива ввели ограничение на плавание. Теперь маломерные суда и плавсредства не смогут проходить через пролив.

«Запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой», - уточнили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Нововведения касаются прогулочных катеров, парусников, матрасов, гидроциклов, сабдосок и их аналогов. По Керченскому проливу могут проходить корабли, судна военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ.

«Также действует запрет постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы в районах якорных стоянок №450, №451, №452, №455 и №471-a b c d», - добавили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.