Прокуратура Армавира организовала проверку после гибели электрика на работе

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работодателем трудового законодательства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Армавира организовала проверку после несчастного случая со смертельным исходом. Электрик погиб во время работы.
ЧП произошло 27 июля в 20:15. На улице Горького мужчина ремонтировал электросети. Во время работ произошел несчастный случай.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работодателем трудового законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Если специалисты выявят нарушения, то в отношении предприятия будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.