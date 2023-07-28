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НовостиПроисшествия28 июля 2023 14:53

Прокуратура Армавира организовала проверку после гибели электрика на работе

В Армавире погиб электрик во время работы
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работодателем трудового законодательства

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работодателем трудового законодательства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Армавира организовала проверку после несчастного случая со смертельным исходом. Электрик погиб во время работы.

ЧП произошло 27 июля в 20:15. На улице Горького мужчина ремонтировал электросети. Во время работ произошел несчастный случай.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работодателем трудового законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Если специалисты выявят нарушения, то в отношении предприятия будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.