В Ейске открыли первый любительский центр робототехники

Роботехнике обучаются дети и взрослые.

В Ейске открыли первый любительский робототехнический центр. Он появился благодаря соцконтракту.

"Однажды возникла идея открыть свой небольшой клуб по подготовке детей к школе. Клуб открыли, поработали. Показалось интересно. Решили его перепрофилировать – превратить в образовательный IT-центр, куда смогли бы ходить дети и взрослые", – написала в своем Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Автор проекта Александр Байчурин обратился за помощью в управление соцзащиты населения. Требовались деньги для расширения роботехнического центра. Правительство одобрило идею. На данные цели выделили 350 тысяч рублей. В настоящее время в клубе десять групп. Роботехнике обучаются дети и взрослые.