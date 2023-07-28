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Угрозы подтопления прибрежной дороги в Ейском районе нет. Датчики не дошли до критических отметок. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Роман Бублик в соцсетях.

- Слежу за нашими социальными сетями и вижу вашу обеспокоенность ситуацией, которая разворачивается на участке дороги, ведущей от Шиловки к Ясенской переправе, - написал он. - На данный момент датчики уровня воды не дошли до критической отметки, но мы готовы к любому исходу событий.

Бублик отметил, что находится на связи с ЕДДС. Все экстренные службы района находятся в полной готовности.

Тем не менее море разбило дорожное полотно на одном из участков. На дороге организовано реверсивное движение.