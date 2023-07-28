Фото: пресс-служба администрации Ейского района

В хуторе Садки Приморско-Ахтарского района ожидается подъем воды в каналах. По прогнозам, это случится 29 июля. В субботу здесь пройдет сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 28 м/с.

- Будьте внимательны. В экстренной ситуации будьте готовы к эвакуации, - отметили в пресс-службе Приморско-Ахтарского района.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что угрозы подтопления прибрежной дороги в Ейском районе нет. Датчики не дошли до критических отметок. Тем не менее море разрушило участок асфальтированного полотна. Там введено реверсивное движение.