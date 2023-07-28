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НовостиОбщество28 июля 2023 19:29

В Краснодарском крае на Дне поля продемонстрируют разработки российских селекционеров

Ученые расскажут о селекции сахарной свеклы и масленичных культур на Дне поля в Новокубанском районе
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае соберутся ведущие российские селекционеры для обсуждения импортозамещения в области семеноводства. Встреча пройдет в рамках Дня поля 8 августа в Новокубанском районе.

- Особое внимание уделяем качественным характеристикам семенного материала, он должен быть конкурентоспособным по сравнению с импортным, – рассказал министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

На Дне поля планируют представить сорта и гибриды подсолнечника и сои селекции ВНИИ масличных культур им. Пустовойта, а также гибриды сахарной свеклы, которые вывели на Первомайской селекционно-опытной станции сахарной свеклы. В общем на мероприятии продемонстрируют 30 гибридов и сортов масличных культур, а также уникальные культуры подсолнечника и ярового рапса.