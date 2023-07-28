Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре школьников приглашают на бесплатные программы технопарка «Кванториум». Здесь могут получить навыки по программированию и проектированию моделей для 3D принтера ребята от 10 до 17 лет, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Занятия проводятся с использованием современного оборудования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и продлятся до 31 августа.

Записаться на обучение можно по телефону 8 (861) 267-08-83. Оно будет проходить по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36/2.

Отметим, что мобильный «Кванториум» – это автомобиль с современным оборудованием, который знакомит школьников с IT-технологиями, включая виртуальную реальность, аэротехнологии, геотехнологии и робототехнику.