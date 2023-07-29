Что произошло за ночь на 29 июля в Краснодарском крае

На Азовском побережье действует штормовое предупреждение Фото: соцсети

На Азовском побережье действует штормовое предупреждение до 29 июля из-за сильного ветра. Сильный ветер поднял волны до 2 метров. По словам местных властей, ситуация находится под контролем, экстренные службы приведены в полную готовность.

Угрозы подтопления прибрежной дороги в Ейском районе нет. Датчики не дошли до критических отметок. За состоянием трассы от Шиловки к Ясенской Переправе в Ейском районе следят экстренные службы.

В Армавире погиб электрик во время работы. Прокуратура Армавира организовала проверку после несчастного случая со смертельным исходом.

Масштабный пожар в Новороссийске уничтожил 1 тысячу квадратных метров складов. Они загорелись на улице Золотая Рыбка.

Жителей хутора в Приморско-Ахаторском районе предупредили о возможной эвакуации. В хуторе Садки ожидается подъем воды в каналах. По прогнозам, это случится 29 июля.