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НовостиОбщество29 июля 2023 5:28

В Краснодаре 29 июля открылись шесть ярмарок выходного дня

Торговые площадки работают с 8:00 до 15:00
Светлана ОВДЕЙ
Посетить ярмарки можно с 8:00 до 15:00 Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Посетить ярмарки можно с 8:00 до 15:00 Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 29 июля открылись шесть ярмарок выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Торговые площадки работают с 8:00 до 15:00.

Кубанские производители в том числе предлагаю покупателям арбузы и дыни.

«Покупателям расскажут, как выбрать самый вкусный и освежающий арбуз или сладкую дыню. На сельхозпредприятиях нашего региона выращивают бахчевые культуры без нитратов и пестицидов», – отметили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, посетители могут приобрести молодую кукурузу, свежие овощи, фрукты, зелень, мясо и хлебобулочные изделия.

Ярмарки выходного дня работают по улицам:

– им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);

– ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

– ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

– ул. Одесская (вблизи дома № 48);

– ул. Восточно-Кругликовская, 26;

– ул. Западный Обход, 34.

Уточняется, что на каждой торговой площадке соблюдаются санитарные требования Роспотребнадзора, контролируется проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение правил торговли.