В Сочи подорожает проезд в автобусах с 1 августа Фото: t.me/transport_i_dorogi

В Сочи подорожает проезд в автобусах с 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Повышение тарифа связано с ростом себестоимости перевозок, а именно, подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава», – уточнили в ведомстве.

Так, пассажиры автобусов № 2М, 12, 16, 17, 18, 23, 36, 49, 68, 69, 70 и 86, 90с будут платить наличными 36 рублей. При безналичной оплате со скидкой 10% проезд составит 32 руб. 40 коп.

На маршрутах № 71, 72, 73, 74, 79, 102, 105, 105с, 105э, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 169, 170 наличными стоимость проезда составит 3,58 рубля за пасс./км. При безналичной оплате пассажирам также доступна скидка 10%.

Пассажиры смежных межрегиональных маршрутов № 554, 556, 557, 558, 559, 560 будут платить 36 рублей. А при безналичной оплате можно проехать за 32 руб. 40 коп.

На маршрутах № 509, 517, 532, 533, 534, 535, 535э, 539, 550, 551, 552, 555, 571 стоимость проезда повысится до 3,58 рубля за пасс./км. В автобусах также действует скидка 10% при безналичной оплате.

Уточняется, что скидка 10% будет действовать и при оплате проезда картой «Пальма».