Фото: Лиза Алерт

В Кавказском районе Кубани пропал мужчина в синих тапочках. Владимир Марамзин ушел из дома в станице Кавказской 28 июля, но не вернулся. Родственники обратились за помощью к волонтерам.

- Рост мужчины 160 см, он худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие, - рассказали в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

68-летний Владимир был одет в белую рубашку и синие спортивные штаны. Всем, кто знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по телефонам: 89950037206 или на горячую линию отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).