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НовостиОбщество29 июля 2023 7:43

В Ейском районе стабилизировалась ситуация после размытия участка трассы

Эвакуация не требуется
Светлана ОВДЕЙ
Ситуация стабилизировалась Фото: кадр из видео

Ситуация стабилизировалась Фото: кадр из видео

В Ейском районе стабилизировалась ситуация после размытия участка трассы. Эвакуация не требуется, сообщил глава муниципалитета Роман Бублик в своем telegram-канале.

«Ситуация стабилизировалась. Подготовились мы ко всем вариантам событий. Данный вопрос держу на личном контроле», – отметил Роман Бублик.

Напомним, накануне море разбило дорожное полотно на одном из участков дороги, ведущей от Шиловки к Ясенской Переправе. Позже здесь организовали реверсивное движение. Тем временем на месте дежурили спасатели и работала спецтехника.