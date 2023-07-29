Ситуация стабилизировалась Фото: кадр из видео

В Ейском районе стабилизировалась ситуация после размытия участка трассы. Эвакуация не требуется, сообщил глава муниципалитета Роман Бублик в своем telegram-канале.

«Ситуация стабилизировалась. Подготовились мы ко всем вариантам событий. Данный вопрос держу на личном контроле», – отметил Роман Бублик.

Напомним, накануне море разбило дорожное полотно на одном из участков дороги, ведущей от Шиловки к Ясенской Переправе. Позже здесь организовали реверсивное движение. Тем временем на месте дежурили спасатели и работала спецтехника.