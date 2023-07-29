В станице Должанской Ейского района уровень воды достиг неблагоприятных отметок

Уровень воды в Азовском море резко поднялся. Фото: Роман Бублик

Сильный северо-западный ветер нагнал воду из моря на побережье Ейского и Приморско-Ахтарского районов. Максимальный подъем наблюдался в станице Должанской. Уровень воды на курорте достиг 602 см.

- Явление продолжалось в течение пяти часов, - сообщили в Краснодарском гидрометцентре. - Сейчас продолжается спад уровня воды.

Также синоптики сообщили о разрушении дороги между поселками Ясенская Переправа и Шиловка. Из-за ветра и подъема воды в Азовском море размыло трассу.