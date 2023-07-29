Второй туристический поезд запустят из Сочи в Абхазию Фото из архива КП

Второй туристический поезд запустят из Сочи в Абхазию. Об этом сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги.

Туристический поезд «Рица» будет курсировать по маршруту Сочи-Роза Хутор -Гагра-Сухум-Сочи-Аэропорт Сочи Тур. Уточняется, что состав будет останавливаться по одному дню в Сухуме и Гаграх.

«В этом году «Рица» совершит несколько рейсов, а со следующего года начнет курсировать регулярно, для этого Абхазской железной дороге нужно обустроить на станциях пути отстоя вагонов», – уточнили в пресс-службе Абхазской железной дороги.

Напомним, первый туристический поезд из Сочи в Абхазию запустили 8 июня. Международный состав запустили в связи с высоким спросом. По маршруту курсируют стандартные пятивагонные «Ласточки» со всеми удобствами.