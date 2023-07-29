Более 100 тысяч жителей Кубани поучаствовали в «Днях здоровья» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 100 тысяч жителей Кубани поучаствовали в «Днях здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Очередная акция 29 июля проходит в Кавказском районе. «День здоровья» в муниципалитете приурочили к Всероссийской неделе профилактики заболеваний печени.

В рамках акции врачи проводят обсле6дования и консультируют пациентов. Всего с начала года в регионе организовали 28 «Дней здоровья».

В Кавказской районной больнице 29 июля работают Посты здоровья. Желающие могут бесплатно проверить состояние организма. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

«Следующую медицинско-профилактическую акцию «День здоровья» проведут в субботу 5 августа в Кореновском районе», – уточнили в пресс-службе администрации края.