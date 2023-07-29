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НовостиОбщество29 июля 2023 11:08

В Краснодарском крае за год больше всего подорожали мясо, яйца и хлеб

В Краснодарстате рассказали о росте цен на продукты
Оксана КАДОЧНИКОВА
В Краснодарстате рассказали о ценах на продукты.

В Краснодарстате рассказали о ценах на продукты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае за год больше всего подорожали мясо, яйца и хлеб. По сравнению с июнем прошлого года свинина выросла в цене с 320 до 322 рублей, курица охлажденная с 191 до 200 рублей.

Также увеличилась стоимость на яйца. В 2022 году они стоили 65 рублей. В июне этого года – 74.

На рубль подорожал хлеб из ржаной муки – с 84 до 85 рублей, сообщает Краснодарстат.

Есть и тенденции к снижению цен. Сливочное масло упало в цене с 717 рублей до 695 рублей. Сахар стал стоить 72 рубля вместо 74, а гречка «скинула» сразу на 55 рублей – с 148 до 93.