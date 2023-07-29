Жителей Краснодара предупредили о высокой пожароопасности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей и гостей Краснодара предупредили о высокой пожароопасности. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

«29-30 июля местами в крае и в городе Краснодар сохранится высокая пожароопасность (ВПО) 4 класс», – говорится в сообщении.

Краснодарцам и гостям краевого центра напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности. Так, в этот период запрещено посещать леса и въезжать в них на машинах, пользоваться открытыми источниками огня около сухой травы и поваленных деревьев.

Разводить костер следует только на открытых площадках. А окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде или подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.

«Членам садоводческих товариществ не следует разводить костры на своих участках во избежание распространения огня на лесные территории», – уточнили в ЕДДС Краснодара.

В случае возникновения экстренных ситуации необходимо обращаться в пожарную охрану по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».