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НовостиОбщество29 июля 2023 11:50

В Тбилисском районе Кубани проведут ВелоНочь 29 июля

В Тбилисском районе 29 июля впервые пройдет ВелоНочт
Светлана ОВДЕЙ
Для участников велозаезда подготовили тематическую программу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Для участников велозаезда подготовили тематическую программу Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Тбилисском районе Кубани впервые проведут ВелоНочь. Вечерний заезд состоится 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Для участников велозаезда подготовили тематическую программу. Выезд велосипедистов стартует в 19:00 у Центрального мемориального комплекса «Вечный огонь». Они проедут через улицы Первомайскую и Новую к стадиону «Чемпион». В настоящее время для участия зарегистрировались около 100 человек.

После финиша участники в том числе посмотрят под открытым небом мотивирующий спортивный фильм.

«Мы наблюдаем хорошую динамику по районам в вопросе проведения физкультурно-спортивных мероприятий. Муниципалитеты активно включились в этот процесс и сегодня во многих из них проходят различные забеги, фестивали и марафоны с интересными развлекательными программами. Все это делаем для приобщения жителей к спорту», – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.