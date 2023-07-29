В Тбилисском районе Кубани проведут ВелоНочь 29 июля

Для участников велозаезда подготовили тематическую программу Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Тбилисском районе Кубани впервые проведут ВелоНочь. Вечерний заезд состоится 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Для участников велозаезда подготовили тематическую программу. Выезд велосипедистов стартует в 19:00 у Центрального мемориального комплекса «Вечный огонь». Они проедут через улицы Первомайскую и Новую к стадиону «Чемпион». В настоящее время для участия зарегистрировались около 100 человек.

После финиша участники в том числе посмотрят под открытым небом мотивирующий спортивный фильм.

«Мы наблюдаем хорошую динамику по районам в вопросе проведения физкультурно-спортивных мероприятий. Муниципалитеты активно включились в этот процесс и сегодня во многих из них проходят различные забеги, фестивали и марафоны с интересными развлекательными программами. Все это делаем для приобщения жителей к спорту», – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.