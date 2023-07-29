В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка

В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка. Несмотря на первую помощь, она скончалась до приезда медиков.

Как сообщили пользователи в соцсетях, накануне вечером в Хостинском районе девушка купалась в море во время сильного шторма. В какой-то момент она начала тонуть. Заметившие девушку жители помогли выбраться из воды, вызвали скорую и начали оказывать первую помощь. Но спасти пострадавшую не смогли. Девушка скончалась до приезда медиков.

В настоящее время по факту гибели 20-летней девушки следователи проводят проверку.

«Назначена судебная медицинская экспертиза, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.