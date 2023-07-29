Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2023 13:27

В Тимашевске отметили 100-летие российского волейбола праздничным турниром на кубок мэра

В соревнованиях участвовали пять команд
ПАВЛОВА Валерия
В Тимашевске отметили 100-летие российского волейбола праздничным турниром на кубок мэра Фото: t.me/npanin01

В Тимашевске отметили 100-летие российского волейбола праздничным турниром на кубок мэра Фото: t.me/npanin01

В Тимашевске отметили 100-летие российского волейбола. В юбилейную дату в городе провели праздничный турнир на кубок мэра. Об этом сообщил глава Тимашевска Николай Панин в своем telegram-канале.

В соревнованиях участвовали пять команд. На турнире выступили игроки в возрасте от 17 до 57 лет – работники предприятий и учреждений, военнослужащие, школьники и студенты.

В начале турнира мэр Николай Панин наградил за большой вклад в развитие спорта в Тимашевске заслуженных ветеранов и тренеров Виктора Солода, Вячеслава Дудукалова и Артема Саргсяна. После вручения благодарностей стартовали соревнования.

По итогам турнира первое место заняли выпускники 2023 года СОШ #1. На второй позиции оказались игроки команды «Изумруд», а на третьей – военнослужащие военной части 98545 Тимашевска.

«Я благодарен каждому, кто принял участие в этом турнире. У российского волейбола действительно большая история и мы ее часть, поскольку именно наши тренеры воспитали не одно поколение чемпионов страны и зарубежья по волейболу», – отметил Николай Панин