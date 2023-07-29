В Сочи в ДТП пострадали шесть человек, из них трое детей

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сочи

На трассе «Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия» произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек.

Водитель «LADA Largus» гнал по мокрой трассе. На повороте он выехал на встречку и столкнулся с «ГА3 Next».

- В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю и 5 пассажирам автомобиля «LADA Largus», в том числе трем детям 7, 9 и 13 лет, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Сейчас все обстоятельства аварии уточняются, ведется проверка по факту ДТП.