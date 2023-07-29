Фото: пресс-служба ПФК "Кубань"

Умер двукратный чемпион РСФСР, футболист и тренер ПФК «Кубань» Илья Миронский. Ветеран кубанского футбола ушел из жизни на 78 году жизни.

Илья Миронский начал спортивную карьеру как гандболист. В 1969 году он пришел в футбольный клуб «Кубань». В его составе дважды становился чемпионом РСФСР. В 1986 году работал в ФК в качестве тренера. Миронский много лет играл в ветеранской команде «Кубань», становился чемпионом СССР и России.

- Такие, как Илья Миронский всегда были и будут золотым фондом нашего футбола. Его поколение на деле доказало, что в нашем крае есть и будут таланты, способные совершать спортивные подвиги, быть ведущими игроками и достойно нести спортивную честь лучшей краевой команды, - отметили в пресс-службе ПФК «Кубань».

Клуб выражает соболезнования родным и близким Ильи Миронского.