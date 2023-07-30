Что произошло за ночь 30 июля в Краснодарском крае

Драка с полицейскими в Краснодаре

"КП"-Кубань" собрала последние новости за ночь 30 июля в Краснодарском крае.

В Краснодаре задержан один из участников драки с сотрудниками ДПС. Она произошла 29 июля на улице Тургенева у временного поста ГИБДД и попала на видео. Здесь остановился ВАЗ. Несколько мужчин вышли из машины и начали конфликт с полицейскими. Возбуждено уголовное дело. Всех его участников ищут.

Следователи опровергли информацию о том, что беременную, пострадавшую в ДТП с самокатчиком в Сочи, не признали потерпевшей. Она якобы была признана лишь свидетелем по делу. Дело продолжает расследоваться, сообщили в ведомстве.

Серию смерчей наблюдали в Туапсе над Черным морем. Никаких последствий явления природы не принесли и разрушились в море. Метеорологи предупреждали о них заранее.

Двухэтажный автобус сгорел ночью, 30 июля, на трассе в Темрюкском районе. ЧП произошло у поселка Соленого. Предварительно, никто не пострадал.