Насосную станцию у водозабора на реке Шахе в Сочи реконструируют до конца года

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел личный сход с местными жителями в Верхнеармянском Лоо.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел личный сход с местными жителями в Верхнеармянском Лоо. Здесь до конца года реконструируют насосную станцию у водозабора на реке Шахе, чтобы обеспечить хороший напор при пиковых нагрузках.

"Знаем степень износа коммуникаций и готовим весь Верхнелооский сельский округ к масштабной замене сетей — обновим почти восемь тысяч метров по Программе комплексного развития Сочи. Здесь и в Горном Лоо появятся новые насосные станции", - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

В работу по паспорту ТОС жители включили ремонт улицы Краснооктябрьской, его уже выполнили по нацпроекту. В селе реставрировали памятник воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Ведется реконструкция уличного освещения. В следующем году запланировали приступить к строительству блока начальной школы для СОШ №87.

В целом по новому Генплану Верхнелооский сельский округ получит десять социальных объектов. Среди них детский сад на Обзорной и поликлиника на Жигулевской.

В Верхнеармянском Лоо живут около 700 человек. Социальная инфраструктура здесь, как и во многих округах, общая для ближайших сел.

"На сходах с жителями детально обсуждаем все вопросы, определяем приоритеты и принимаем сбалансированные решения для развития территорий", - заключил Алексей Копайгородский.