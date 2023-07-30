День ВМФ РФ в Новороссийске. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края поздравил моряков с днем ВМФ России. Вениамин Кондратьев присутствует на торжествах в Новороссийске.

«С командиром Новороссийской Военно-Морской базы ЧФ Виктором Кочемазовым на катере обошли парадные линии кораблей и подводных лодок. Поздравили личный состав экипажей с Днем Военно-морского флота России», - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Напгомним, завершиться торжества должны салютом в Новороссийске.