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НовостиОбщество30 июля 2023 8:32

Туристы начали бронировать отдых в Сочи на новогодние праздники

В Сочи зафиксировали рост бронирований отелей на новогодние каникулы
Ева МУР
Отели Сочи начали бронировать на Новый год

Отели Сочи начали бронировать на Новый год

Туристы начали бронировать отдых в Сочи на новогодние праздники. Такую аналитику провели эксперты "Яндекс-Путешествия".

Сочи уже много лет лидирует по популярности в новогодних направлениях среди россиян. Сейчас в среднем за сутки придется заплатить 11 тысяч рублей.

В рейтинг экспертов "Яндекса" бронирований отдыха на Новый год вошли также Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.

Туристы предпочитают бронировать номера в трех- и четырехзвездочных отелях. Среднее количество дней, по-прежнему, не больше пяти позволяют себе россияне.