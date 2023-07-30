Отели Сочи начали бронировать на Новый год

Туристы начали бронировать отдых в Сочи на новогодние праздники. Такую аналитику провели эксперты "Яндекс-Путешествия".

Сочи уже много лет лидирует по популярности в новогодних направлениях среди россиян. Сейчас в среднем за сутки придется заплатить 11 тысяч рублей.

В рейтинг экспертов "Яндекса" бронирований отдыха на Новый год вошли также Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.

Туристы предпочитают бронировать номера в трех- и четырехзвездочных отелях. Среднее количество дней, по-прежнему, не больше пяти позволяют себе россияне.