Пятеро из «жигулей» напали на полицейских на въезде в Краснодар

Драка с полицейскими

В Краснодаре 29 июля в районе Тургеневского моста на сотрудников ДПС напали. Автомобиль ВАЗ нарушил правила движения, полицейские потребовали документы у водителя. На законное требование сотрудников Госавтоинспекции пятеро находившихся в авто мужчин отреагировали неадекватно. Они вышли из машины и затеяли драку.

«В процессе пресечения их противоправных действий они применили в отношении полицейских насилие. После этого четверо фигурантов скрылись с места происшествия», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело. Одного из участников конфликта задержали, сообщили в ведомстве. Однако остальных продолжают искать. И просят всех, кто что-либо знает о личностях нападавших, сообщить об этом в полицию.