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НовостиПроисшествия30 июля 2023 10:19

Глава Следкома Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Краснодаре

Следком возбудил уголовное дело после нападения на посту ДПС на полицейских в Краснодаре
Ева МУР
Друка попала на видео

Друка попала на видео

Председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела после нападения на посту ДПС в Краснодаре на полицейских. 29 июля сотрудники Госавтоинспекции потребовали документы у водителя ВАЗ, который остановился, преградив путь другим участникам дорожного движения.

Однако из машины вышли пятеро и начали конфликт с полицейскими. Завязалась драка.

- Председателю Следкома будет доложено о ходе расследования уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

Один из участников драки задержан, остальных ищут в Краснодаре.