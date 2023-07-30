Глава Следкома Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Краснодаре

Друка попала на видео

Председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела после нападения на посту ДПС в Краснодаре на полицейских. 29 июля сотрудники Госавтоинспекции потребовали документы у водителя ВАЗ, который остановился, преградив путь другим участникам дорожного движения.

Однако из машины вышли пятеро и начали конфликт с полицейскими. Завязалась драка.

- Председателю Следкома будет доложено о ходе расследования уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

Один из участников драки задержан, остальных ищут в Краснодаре.