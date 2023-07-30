Мэр Краснодара поздравил Военно-морской флот с праздником

Многие годы краевая столица шефствует над сторожевыми кораблями «Краснодарец» и «Пытливый», подводной лодкой «Краснодар».

Сегодня, 30 июля, у Военно-морского флота России профессиональный праздник. В Новороссийске прошел торжественный парад. А мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил всех причастных с праздником.

«Многие годы краевая столица шефствует над сторожевыми кораблями «Краснодарец» и «Пытливый», подводной лодкой «Краснодар». Мы гордимся вами, вашей сплоченностью и взаимовыручкой. Вы были и остаетесь основой боеспособности нашего флота», - написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Мэр Краснодара пожелал служащим успешного выполнения боевых и учебных задач, крепкого здоровья и новых достижений.