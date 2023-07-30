Видео момента аварии под Краснодаром, где грузовик раздавил легковушку, изучают следователи

Авария под Краснодаром

На одном из южных въездов в Краснодар КамАЗ перевернулся, похоронив под собой легковушку. Это произошло в 12 часов 30 июля в районе Тлюстенхабля, на шлюзах.

На кадры камер видеонаблюдения попал момент ДТП. Грузовик по какой-то причине потерял управление, врезался сначала в ограждения перед мостом, а потом его развернуло и занесло. В итоге прицеп грузовика перевернулся на легковушку.

Только по счастливой случайности никто не погиб, сообщают в ГИБДД Адыгеи.

Ведется следствие.