Пожароопасность пятого класса объявили в Краснодарском крае

В лесах запрещено разводить костер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае началась сильная жара после ливней. Спасатели предупредили о том, что в южной половине региона ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Предупреждение действует до 31 июля.

"Также местами в южной половине края, центральных районах (исключая Краснодар) и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность четвертого класса", - добавили в пресс-службе местного Гидрометцентра.

Напомним, что во время высокой пожароопасности категорически запрещено разжигать костры и жечь мусор. Это может привести к пожару.