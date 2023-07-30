Пожароопасность пятого класса объявили в Краснодарском крае

В лесах запрещено разводить костер
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Краснодарском крае началась сильная жара после ливней. Спасатели предупредили о том, что в южной половине региона ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Предупреждение действует до 31 июля.
"Также местами в южной половине края, центральных районах (исключая Краснодар) и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность четвертого класса", - добавили в пресс-службе местного Гидрометцентра.
Напомним, что во время высокой пожароопасности категорически запрещено разжигать костры и жечь мусор. Это может привести к пожару.